Unterschlupf nach Überlebenstraining

Trotz der spannenden Abenteuer, die ein Pfadfinder-Leben unbestritten ausmachen, verzeichnet die Jugendorganisation schon seit Längerem sinkende Mitgliederzahlen. So zählt der Tecklenburger Stamm derzeit noch rund 25 aktive Mitglieder – als Luise Osterhaus ihm beitrat, waren es noch mehr als doppelt so viele.

Von dem Mitgliederschwund lassen sich die Leiterin der Wölflinge (so heißen bei den Pfadfindern Kinder im Alter von sechs bis sieben Jahren) und die anderen Ehrenamtlichen aber nicht entmutigen. Im Gegenteil: Mehrmals im Jahr schlagen sie weiterhin ihre Zelte in unbekannten Gegenden auf, paddeln sie mit ihren Kanus über fremde Gewässer und erkunden sie die Umgebung bei ihren Orientierungsläufen, den sogenannten Haiks.

Bevor die Pfadis Ende Mai in die Freiluftsaison mit einem dreitägigen Zeltlager auf dem Hof Feldmann in Ledde starten, haben sie noch ein ehrgeiziges Projekt vor der Brust: Der Bauwagen, den der Stamm kürzlich über Ebay für rund 2000 Euro kostengünstig ergattert hat, muss geschrubbt, geflickt und mit gemütlichen Möbeln ausgestattet werden. Bereits in Kürze, so berichtet die 25-jährige Wölflings-Leiterin, sollen die Arbeiten beginnen.

Der Bauwagen dient den kleinen Abenteurern künftig als Unterschlupf, in dem sie sich von ihren Erkundungsspielen und „Überlebenstrainings“ erholen können. So weit der Plan. Was den Pfadfindern für dessen Umsetzung bislang noch fehlt, ist ein Platz im Wald, in dem sie den Bauwagen aufstellen können. „Wir hoffen, dass sich ein Waldbesitzer findet, der uns einen kleinen Platz zur Verfügung stellt“, sagt Luise Osterhaus, die seit Kurzem für die Öffentlichkeitsarbeit des Stammes zuständig ist.

Derweil bereitet der Stamm das große Sommerlager vor, das im niederländischen Zeewolde aufgeschlagen wird. Oder aber eine Wölflings-Gruppe zimmert aus Holzleisten und buntem Stoff ein paar neue zusammenklappbare Schwedenstühle, die bei einem Zeltager natürlich nicht fehlen dürfen. Und wenn dann noch Zeit bleibt, werden Fährten gelegt. Oder aber man trifft sich schlichtweg zum Fangen-Spielen auf der Burg. Hauptsache, man ist im Freien unterwegs.