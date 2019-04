Jetzt geht es in die nächste Instanz

Egbert Friedrich und Michael Köhler stehen nur wenige Meter von ihren Häusern entfernt vor einem Hanggrundstück, das derzeit mehr an eine Dünenlandschaft erinnert als an eine Baustelle. Es ist inzwischen Monate her, dass auf der Fläche Bagger und Baufahrzeuge im Einsatz waren. Auch der Kran, den eine Baufirma aufgestellt hatte, ist mittlerweile wieder abtransportiert worden. Außer, dass große Mengen von Erde hin- und hergeschoben wurden, ist offenbar nicht viel passiert auf dem Grundstück, auf dem der Investor, die Kuisi Immobilien GmbH aus Greven, ein Sechs- und ein Neunparteienhaus errichten will.

Was die Gemüter der Anwohner erregt, ist nicht die Tatsache, dass an dem Standort Wohnraum entstehen soll. Gegen die Doppelhäuser, die dort einmal ursprünglich geplant worden seien, „hätten wir nichts einzuwenden gehabt“, stellt Egbert Friedrich fest. Wogegen sie sich aber entschieden wenden, ist die aus ihrer Sicht fünfgeschossige Bauweise der beiden terrassenförmig geplanten Gebäude. Weil die unteren drei Geschosse in den Hang gebaut werden sollen, sieht der Kreis Steinfurt als Genehmigungsbehörde die Vorgaben des Bebauungsplanes indes als erfüllt an. Der Plan lässt in dem Bereich bekanntlich maximal zwei Geschosse zu. Weil es sich um ein laufendes Verfahren handelt, will sich der Kreis nach den Worten einer Sprecherin derzeit nicht zu dem Bauprojekt äußern.

Mit der Auslesung der Vorgaben des Bebauungsplanes wollen sich die Anwohner nicht zufrieden geben. „Das ist eine kranke Norm“, verdeutlicht Egbert Friedrich ihre Sichtweise. Und: „Wir sind keine Fachleute, aber wir haben erhebliche Zweifel“, ergänzt der CDU-Fraktionschef Friedrich, der in diesem Fall aber ausdrücklich allein als Privatperson handelt.

Weiterhin ungeklärt ist die Frage, wie der Investor den Hang während der Bauphase sichern kann. Wie berichtet, hatte eine Anwohnerin hierzu während einer Sitzung des Stadtrates im November vergangenen Jahres scharfe Kritik geäußert. Wie Bernd Pieper, Leiter des städtischen Fachbereichs Planen und Bauen, im Nachgang erläutert hatte, müssten zur Absicherung wie bei einem Kanal Spundwände in die Erde getrieben werden. Zudem sei es zwingend notwendig, dass diese Wände zur Stabilisierung verankert werden.

Der Investor wollte sich auf Nachfrage nicht äußern zu dem Bauvorhaben. Nur so viel: Der Grund für den Baustopp sei nicht das laufende Gerichtsverfahren, versichert der Eigentümer von Kuisi Immobilien, der namentlich nicht genannt werden will. „Vielmehr konzentriere ich mich derzeit auf andere Bauprojekte.“