Vom 11. bis 19. Mai lädt die Tecklenburg Touristik zur 2. Tecklenburger Kulturwoche ein. Mit ihr sei es erneut gelungen, die Bandbreite der Veranstaltungen auf eine Woche zu konzentrieren, um so einen Einblick in die unterschiedlichen Aktivitäten von Vereinen, Institutionen und Museen zu geben, heißt es im Ankündigungstext.

Während der neun Tage haben Bürger und Gäste in Tecklenburg die Möglichkeit, insgesamt 23 Veranstaltungen an verschiedenen Standorten zu besuchen und kennenzulernen. Geboten werden Führungen, Konzerte, geschichtliche Einblicke, professionelles Theater, Musical und Kabarett. Kinder dürfen sich auf spannende Schnitzeljagd-Orientierungsläufe durchs Museum und auf die Aufführung „Die Zauberflöte“ freuen und in der Freilichtbühne in die Welt von Mogli und seinen Freunden eintauchen.

Begleitet werden die Veranstaltungen von Ausstellungen im Dorfgemeinschaftshaus Ledde, im Torhaus Legge sowie im Puppenmuseum und im Otto Modersohn Museum Tecklenburg.

Zum Auftakt wird am Samstag, 11. Mai, „The Night of Musical“ im Kulturhaus präsentiert. Gezeigt werden Ausschnitte aus bekannten Musicals, darunter Der König der Löwen, Grease aus den 1970er-Jahren, Sister Act und die Rocky Horror Picture Show. Eine nach Angaben des Veranstalters faszinierende und spektakuläre Bühnenshow mit stimmgewaltigem Live-Gesang und abwechslungsreichen Kostümen und Choreographien. Die bunte Mischung der bekannten Figuren aus der Musicalszene beginnt um 20 Uhr (Einlass: 19.30 Uhr). Das Ensemble dürfte manchen Tecklenburgern bekannt sein, gastiert es doch nun schon zum zweiten Mal in der Stadt.

Unter dem Titel „Push-up, Pillen & Prosecco“ präsentiert die Kabarettistin Maria Vollmer am Mittwoch, 15. Mai, im Kulturhaus ein laut Ankündigung satirisches Highlight. Die Kölner Comedy-Künstlerin singt und tanzt. Sie lacht und lästert und will dem Publikum seltsame Auswüchse ihrer Welt zeigen. Vollmer schaue dem Volk dabei bissig aufs Maul – und treffe den Nerv der Zeit.

„Was fängt eine Frau mit dem Leben an, wenn sie nicht mehr als Teenager durchgeht, bis zur Rente aber noch eine Weile durchhalten muss?“ Selbst im fünften Lebensjahrzehnt habe sie atemberaubend auszusehen – „Barbie schafft’s ja auch!“ – , der Mann an ihrer Seite aber werde so runzlig wie ein chinesischer Faltenhund – und träume nachts schon mal von Pflegekräften aus Thailand. Gleichzeitig würden die Söhne pubertieren und Eroberungen nach Hause schleppen, die sehr an die kleine Schwester von Daniela Katzenberger erinnern...

Weder nackt noch ungeschminkt, dafür aber offen und schonungslos schildert und besingt Maria Vollmer mit ihrer temperamentvollen Art die erlebnisreiche Übergangsphase zwischen Minirock und Birkenstock, Kamasutra und Klosterfrau, Rock’n’Roll und Rheuma-Decke. Beginn der Comedy-Show ist um 20 Uhr.

Tickets für beide Vorstellungen sind beim Veranstalter, der Tecklenburg Touristik GmbH, Markt 7, im Haus des Gastes oder unter ✆ 0 54 82/9 38 90 erhältlich. Das Bistro ist jeweils ab 19 Uhr geöffnet. Preise: Im Vorverkauf 16 Euro und an der Abendkasse 18 Euro.

Das gesamte Programm sowie ein Flyer der 2. Tecklenburger Kulturwoche sind bei der Tecklenburg Touristik GmbH und unter www.tecklenburg-touristik.de erhältlich.