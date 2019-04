„Viva Gerania“: 40. Geranien- und Frühlingsmarkt am 4. und 5. Mai

Tecklenburg -

Blumenmeer und Kräuterwelten auf dem Marktplatz, Spaziergänge mit dem Kneipp-Verein, Flohmarkt und Kunstausstellung: Unter dem Motto „Viva Gerania“ lädt die Tecklenburg Touristik am Samstag und Sonntag, 4. und 5. Mai, mit einem vielfältigen Programm zum 40. Geranien- und Frühlingsmarkt ein. Der Markt, der an beiden Tagen jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet ist, lockt jedes Jahr Tausende Besucher in die Festspielstadt.