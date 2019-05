„Mit streitbarer Art angeeckt“

Im kommenden Jahr stehen Kommunalwahlen an. Ob sie dann erneut kandidieren will, ließ die Tecklenburgerin offen. Allein: „Wenn die SPD mich braucht, übernehme ich natürlich einen Wahlkreis.“

Mit der Trennung von ihrer Partei, der sie 1982, in dem Jahr, in dem im Bundestag die sozial-liberale Koalition zerbrach, beitrat, verliert der FDP-Stadtverband Tecklenburg de facto seine einzige Stimme im Rat. Zwar hätten die Liberalen, wie sie in einer Pressemitteilung schreiben, erwartet, „dass Frau Dahms das Mandat im Stadtrat an die FDP zurückgibt“, um „den Schaden für die liberale Sache in Tecklenburg – der sich Anke Dahms nach eigener Aussage weiterhin verbunden fühlt – so gering wie möglich zu halten“. Im Grunde genommen, erklärt der stellvertretende Vorsitzende Dirk Wieschebrock auf Nachfrage, „haben wir aber damit gerechnet, dass sie das Mandat mitnimmt“. So nüchtern die offiziellen Stellungnahmen auch formuliert sind – hinter den Kulissen dürfte der Weggang zumindest auf Missfallen gestoßen sein. So trägt die Mitteilung, die die FDP auch auf ihrer Homepage veröffentlicht hat, den irritierenden Titel „Politischer Nachruf“.

Mit dem Wechsel von Anke Dahms ins SPD-Lager verliert die FDP, wie sie zugleich unumwunden einräumt, „ihr kommunalpolitisches Gesicht“. Bei der Wahl vor fünf Jahren erhielt die Sonderpädagogin in ihrem Wahlbezirk Tecklenburg II immerhin 9,6 Prozent der Stimmen, während die Partei nur auf 5,3 Prozent kam.

Dahms begründet ihre Entscheidung mit „Vorfällen“ auf Bundes-, Landes- und Kreisebene, die es ihr „immer schwerer“ gemacht hätten, ihre politische Heimat in der FDP zu finden. Als Beispiele nannte sie Diskussionen um den Inklusionsbeirat, das Sozialticket und Finanzierungsfragen im Zusammenhang mit dem Kloster Gravenhorst. Auf Ortsebene, erläutert sie im Gespräch mit unserer Zeitung, sei sie stets bemüht gewesen, Entscheidungen im Konsens mit den anderen Ratsparteien herbeizuführen: „Mir geht es immer nur um die Sache.“ Im Rechnungsprüfungsausschuss, im Wahlausschuss und im Bau-, Planungs- und Stadtentwicklungsausschuss saß die Tecklenburgerin ohnehin bereits jeweils auf SPD-Ticket.

Dahms, die, wie berichtet (Kreisseite 1. Mai), auch der FDP-Kreistagsfraktion angehörte, betont, dass sie durchweg positive Resonanz auf ihren Entschluss bekommen habe – „münsterlandweit und auch von FDP-Kollegen“.

Der Stadtverband lobt derweil „ihren Einsatz für die Anliegen der Bürger“, der ihr Respekt eingebracht habe, fügt aber hinzu, dass sie „mit ihrer streitbaren Art oft angeeckt ist“.

Bis zu den nächsten Kommunalwahlen vergehen noch rund eineinhalb Jahre. Mindestens so lange, resümiert Anke Dahms, „muss man mich noch aushalten“.