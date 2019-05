Nach einem musikalischen Auftakt und Zwischenbeiträgen von Alistair Ross und Nicole Brönstrup mit selbst komponierten Songs für Gitarre und Keyboard sorgte die „Kumpelkapelle“, wie sich „Leeden Zwo“ augenzwinkernd selbst bezeichnet, dann für die Rockmusik. Das Repertoire von Christian, Gerald, Holger und Sven umfasst englische und deutsche Lieder. Mit dabei waren Songs wie „Into the great wide open“ von Tom Petty and the Heartbreakers, „I wish it would rain down“ von Phil Collins oder auch Green Days „When I come around“. Der Klassiker „Leaving on a jet plane“ von John Denver, U2s „With or without you“ oder „Westerland“ von den Ärzten brachten die Zuhörer zum Tanzen.

„Die Atmosphäre ist gut“, freute sich der IG-Vorsitzende Gerhard Wellemeyer über die Resonanz. Die offene Veranstaltung bei schönem Wetter und ohne Eintritt spreche ein breites Publikum an.

Bereits in seinen Begrüßungsworten hatte Gerhard Wellemeyer den Helfern für ihren Einsatz sowie den Jugendlichen der katholischen Kirchengemeinde gedankt, die sich gegen eine Spende für ihre Rom-Fahrt um den Toilettendienst im evangelischen Stiftshof kümmerten.