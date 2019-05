„Mehr in die Natur, raus aus dem Haus und weg vom Fernseher und den Computerspielen“, ist die Devise von Inner Wheel und dem Kindergarten. Kinder sollen zu kleinen Forschern werden. In Süddeutschland sind die „Baumentdecker-Sets“, die von Pädagogen und Umweltexperten entwickelt worden sind, schon recht weit verbreitet, heißt es in einem Bericht des Kindergartens.

Dank des Engagements des Inner Wheel Clubs, einer Serviceorganisation, die sich der Freundschaft untereinander, dem sozialen Engagement und der internationalen Verständigung verschrieben hat, konnte nun auch „Das Senfkorn“ mit dem lehrreichen Set ausgestattet werden. Finanziell gefördert wird das Projekt weiterhin vom Rotary Club Tecklenburger Land.

Im Set befinden sich allerlei Dinge, die man als Baumentdecker so benötigt. Ein Seil und ein Metermaß,, um den Umfang der Bäume zu messen, gehören ebenso dazu wie Lupengläser. Viele Materialien aus dem Set dienen dem Fühlen, dem Beobachten und Erfahrungen sammeln in der Tier- und Pflanzenwelt.