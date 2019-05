Das Ensemble steckt voller Spielfreude

Als Bezug zur Ortsbezeichnung „Festspielstadt“ spielte der Posaunenchor auch Opernmusik („King Arthur“), Filmmusik („Star wars“, May the force be with you“) sowie jazzigere, populäre swingende Stücke. Geschickt arrangiert durch die Leiterin Ursula-Maria Busch , die sowohl den Trompetengruppen (Sopran und Alt) sowie dem tiefen Blech (aus Tenor, Bass mit den beiden Tuben) als auch einzelnen solistischen Stimmen beziehungsweise kleineren Ensembles genügend Entfaltungsmöglichkeiten zugewiesen hatte.

Im abschließenden Teil des Konzertes, so führte Ursula-Maria Busch in ihrer Moderation aus, ging es um die gelungene Verbindung von meditativen und feierlichen Klängen

Zwei Abend-Lieder beendeten das Konzert: „Der Lärm verebbt“ mit einer Melodie aus dem Schwedischen und eine „Serenata“ mit der Vertonung eines Gedichtes von Rudolf Alexander Schröder.

Ein weiterer Höhepunkt ist für den Ledder Posaunenchor sein bevorstehendes 60-jähriges Bestehen. Es wird im Rahmen eines Gottesdienstes am Sonntag, 26. Mai, ab 10 Uhr in der Ledder Dorfkirche gefeiert, musikalisch gestaltet vom Posaunenchor. Freunde, Gemeindemitglieder und Gäste sind dazu eingeladen.