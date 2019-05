Gelber Sack oder gelbe Tonne?

Derzeit besteht die Möglichkeit, das System zu ändern, weil der Vertrag der Entsorgungsgesellschaft Steinfurt (EGST) mit dem Dualen System Deutschland ( DSD ) am 31. Dezember 2020 ausläuft. Möchte eine Kommune aus dem Kreis das System ändern, ist bis Ende Juni ein entsprechender Ratsbeschluss erforderlich. Im zweiten Halbjahr soll mit dem Betreiber über die Systemänderungen verhandelt werden.

Im Umweltausschuss wurden im April bereits verschiedene Varianten diskutiert (wir berichteten). Möglich ist demnach ein Mischsystem, in dem es sowohl den gelben Sack als auch die gelbe Tonne gibt, wie es bereits in Lienen und Westerkappeln der Fall ist. Eine Variante ist, dass es im Altstadtbereich von Tecklenburg den gelben Sack gibt und ansonsten die gelbe Tonne. Das wird bereits in Rheine so gemacht. Dritter Vorschlag: Es bleibt bei den gelben Säcken, deren Qualität allerdings verbessert werden muss.

„Die gelben Säcke reißen schnell und verursachen Müll in der Landschaft. Die mangelnde Qualität wurde bereits häufig diskutiert. Die Systembetreiber wurden immer wieder um Abhilfe gebeten, was aber bislang nicht geschah“, schreibt die Stadtverwaltung. Diese Forderung nach einer besseren Qualität sollte der EGST mitgeteilt werden.

Doch auch die stabilen gelben Tonnen haben Nachteile. Der Platz in dem Gefäß ist begrenzt, zudem wird es nur alle vier Wochen abgefahren. Die gelben Säcke werden alle zwei Wochen abgeholt. Die Stadt weist außerdem darauf hin, dass die Bürger die Möglichkeit hätten, sich auf eigene Kosten eine gelbe Tonne anzuschaffen. Die Leerung geschehe von Seiten des Entsorgungsunternehmens auf freiwilliger Basis. Die Abfuhrfirma übernehme keine Haftung oder Ersatzansprüche für die Tonnen.