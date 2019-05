Imker Björn Knemöller wohnt am Fangberg und begrüßte die Kids bei seinen Bienenstöcken. „Wir durften uns die Bienenvölker ansehen, was ganz schön laut und sehr interessant war“, berichtet Teamleiterin Sabrina Barlag . Schmunzelnd ergänzt sie: „Es wurde übrigens keiner von den Bienen gestochen.“

Der Hobbyimker erzählte den Kindern, wie ein Bienenvolk zusammenlebt, wer dort die Arbeit macht und wie eine Aufzucht vonstatten geht. Besonders spannend war es für die Grundschüler, als sie einen nicht bewohnten Bienenstock genauer unter die Lupe nehmen durften.

„Ein Highlight war zum Schluss, dass wir einen Blick in die Honigküche werfen konnten“, so Sabrina Barlag. Das war nur ausnahmsweise erlaubt, „da dort auf Hygiene und strengste Sauberkeit geachtet werden muss“. Die Mädchen und Jungen vom „Jungen Gemüse“ durften die Honigschleuder betätigen und haben eine Wabe mit frischem Honig geöffnet.

Björn Knemöller gab den Kindern die Bitte mit auf den Weg, „dass man doch in den Gärten und Vorgärten mehr Blumen pflanzen und weniger Steinbeete“ anlegen solle. „Jeder könnte dazu beitragen, dass wir in Zukunft auch weiter genug Nahrung für die Bienen haben“, erklärte der Fachmann. Denn ohne Blumen gebe es keine Bienen und somit auch keinen Honig.

Die Gruppe „Junges Gemüse“ merkte deutlich, wie viel Herz und Leidenschaft Björn Knemöller seinen Bienen schenkt und wie viel Arbeit die Imkerei macht. Das Fazit der Kids: „Wir fanden alle diesen Ausflug mehr als gelungen.“ Sie möchten den Imker und seine Bienen noch einmal nächstes Jahr besuchen.

Die Gruppe „Junges Gemüse“ freut sich über weitere interessierte Kinder im Grundschulalter. Das nächste Treffen ist am Dienstag, 28. Mai, von 16 bis 17.30 Uhr in den Jugendräumen an der Stiftskirche.