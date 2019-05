Der Wegfall des Ratsmandats hat die Freien Demokraten hart getroffen. „Das ist aber kein Grund den Kopf in den Sand zu stecken“, so die einhellige Meinung von Mitgliedern und Freunden der FDP Tecklenburg. Sie haben sich im Ringhotel Teutoburger Wald getroffen, um die kürzlichen Ereignisse (Wechsel von Anke Dahms zur SPD und damit Verlust des Mandats) zu besprechen und den Blick nach vorne zu richten.

Die FDP habe schon mehrfach bewiesen, dass Totgesagte eben doch länger leben, heißt es in einem Pressebericht der Partei. Gerade die Tecklenburger Liberalen hätten eine gewisse Erfahrung mit Neuanfängen. Seit je her gehe es der FDP darum die schöne Stadt Tecklenburg mit ihren vier unterschiedlichen Ortsteilen lebenswerter zu gestalten. Nun sei es an der Zeit, den personellen Neuanfang zu nutzen und eine neue Generation der Freien Demokraten zu etablieren.

Frei nach dem Motto „Wer seine Heimat liebt, macht sie besser“, so die Vorsitzende Dörthe Wittrock, gehe man auf die Tecklenburger Bürger zu. Aus ersten Gesprächen sei bereits zu erkennen, dass es viele wichtige Zukunftsthemen gebe. Dazu gehörten unter anderem der strukturelle Wandel in der ärztlichen Versorgung im ländlichen Raum, gesellschaftliche Veränderungen in Richtung E-Mobilität oder auch der derzeit vor Ort vorangetriebene Glasfaserausbau.

In den kommenden Wochen und Monaten werde man im Team Konzepte und Lösungsvorschläge entwickeln.