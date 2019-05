Haus Hülshoff wurde im 14./15. Jahrhundert erstmals erwähnt. 1887 kaufte Landrat Belli das Gut, baute es um und machte es zu seinem Dienstsitz Es sei damals sehr herrschaftlich gewesen, berichtete Christina Darge-Kröner . 1846 sei es an Familie Gellhaus verkauft worden Deren Enkeltochter Doris Jahnke lebte noch bis vor wenigen Jahren auf dem Gutshof. Sie war eine Cousine von Dr. Götz Kröner und hat das 2008 unter Denkmalschutz gestellte Anwesen 2009 an das Ehepaar Kröner übertragen. „Damit sind wir überrascht worden“, erzählte die Inhaberin. Ideen wurden entwickelt und umgesetzt. Menschen, Landwirtschaft und Kultur sollten auf Haus Hülshoff zusammengebracht werden. Das ist mittlerweile gelungen.

Eine Rinderherde grast auf den Wiesen. Masthähnchen werden auf dem Hof gezogen und es wird Gemüse angebaut. Zudem gibt es eine große Streuobstwiese. Gerne würde man auch wieder Ziegen ansiedeln.

Sechs Wohnungen sind in dem liebevoll restaurierten Gebäude entstanden. Dort leben Menschen, die sich für den Hof engagieren. Es gibt eine Reparaturwerkstatt, eine Steinofenbäckerin und ein Kutschenmuseum, das auch Fahrten anbietet. Zudem ist eine Förderklasse der Janusz-Korczak-Schule untergebracht. Noch nicht renoviert sind Räume, in denen ein Café oder ein Atelier untergebracht werden könnten.

Auch kulturelles Leben ist in das Haus eingezogen. So gibt es Tango-Konzerte. Auch Tagungen, Ausstellungen und Familienfeiern finden statt. Geplant sind ein Open-Air-Kino im August, ein Konzert am 1. September und die Teilnahme am Tag des offenen Denkmals am 8. September.

Informationen anderer Art gab es von Dr. Götz Kröner, Geschäftsführer der Firma Kröner-Stärke. Das Unternehmen wurde 1900 gegründet und hat 110 Mitarbeiter. Der Jahresumsatz liegt bei rund 70 Millionen Euro und der Exportanteil bei circa 40 Prozent.

Kröner ist 1990 in das von seinem Großvater gegründete Unternehmen eingestiegen, dessen Betriebsergebnis damals mit einem Gewinn von 40 000 DM „bescheiden“ gewesen sei. Man habe schnell reagieren müssen, um nicht ins Minus abzurutschen, schilderte der Geschäftsführer. Die Produktion wurde verdreifacht und es ging bergauf, auch dank der Belegschaft, „einer fantastischen Gemeinschaft“, wie Kröner betonte. „Im Jahr 2000 durften wir uns darüber freuen, zum ersten Mal wieder Steuern zahlen zu dürfen.“

Es wurde stetig investiert. 2010 entstand die neue Biogasanlage, 2011/12 wurde ein Logistikzentrum gebaut. Derzeit entsteht ein großes Silo-Lager und insgesamt rund 40 Silos. Neue Produkte kamen und kommen hinzu. Fleischanaloge Erzeugnisse zum Beispiel. „Das ist für uns ein völlig neuer Markt“, so Kröner.

Um das Unternehmen klimafreundlich mit Energie zu versorgen, ist man auf der Suche nach einer CO2-neutralen Alternative zur eingesetzten Braunkohle.