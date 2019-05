Eine bis zu 25 Meter hohe Lerche drohte am Donnerstag auf den Bodelschwingh-weg zu kippen. Der alarmierte Löschzug Tecklenburg der Freiwilligen Feuerwehr rückte gegen 17 Uhr zu der Gefahrenstelle aus. Bei der ersten Erkundung stellte sich heraus, dass der Baum am Wurzelteller gebrochen war und in einem zweiten Baum fest hing. Mittels Seilwinde des Rüstwagens wurde der Baum sicher zum Fallen gebracht. Anschließend wurde er klein gesägt und die Fahrbahn gereinigt.

Bedankt hat sich die Feuerwehr beim Matthias-Claudius-Haus, das sie während des Einsatzes mit Erfrischungsgetränken versorgt hat.