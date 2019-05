Eine gute Entscheidung, wie ein Gast anmerkte, sei doch die Akustik im Saal gerade für diese feinfühlige, zum Teil spröde Art der Kammermusik besonders gut geeignet. „Und nichts ist lästiger, als wenn anstatt Noten Notenblätter durch die Luft fliegen,“ so der Zuhörer. Veranstalter Timo Maschmann vom „Euregio Musik Festival“ hatte erstmals ein Streichquartett eingeladen. Wie er betonte: „Die höchste Stufe der klassischen Musik. Jeder hat sein Fach, und die Musiker müssen sich musikalisch und menschlich gut verstehen.“

Das Streichquartett hat seit der Wiener Klassik (nach 1781) innerhalb der Kammermusik eine hervorgehobene Stellung. Es kommt auf klanglich und farbliche Homogenität der reinen Streicher-Besetzung an. Diese besteht traditionell aus 1. und 2. Violine, Viola und Violoncello. Als richtungsweisend und zugleich normativ wird Joseph Haydn (1732–1890) gesehen. So war es nicht verwunderlich, dass die Künstler den Abend mit Haydns Streichquartett d-Moll, op.76 Nr. 2, „Quintenquartett“ eröffneten.

Vigato Quartett: Das sind Veronika Bejnarowicz 1. Violine, Laura Kania , 2. Violine, Marc Kopitzki, Viola und Gereon Theis, Violoncello. Das junge Ensemble gründete sich 2010 am Detmolder Hochbegabten-Zentrum der Hochschule für Musik. Renommierte Meisterkurse, zahlreiche Einladungen zu internationalen Festivals und erfolgreiche Konzertreisen prägen die Vita der „Band“, wie Gereon Theis das Quartett im Gespräch mit unserer Zeitung selbst bezeichnete. Veronika Bejnarowicz (1. Geige) betonte: „Der künstlerische Weg und das Musikprogramm werden im Kollektiv entschieden.“

Dass die vier jungen Künstler über großes Können und Talent verfügen, bewiesen sie mit dem Streichquartett Nr. 3 von Béla Bartók. Der Ungar verarbeitete in vielen Werken Melodien seiner Heimat. 1940 musste er diese verlassen und fand Exil in den USA. Dass sein Quartett Nr. 3 teilweise an Musikuntermalung früher Stummfilme erinnert, ist für Laura Kania nicht verwunderlich, schrieb der Meister der Not gehorchend auch Werbemusik fürs Radio.

Das zahlreiche und fachkundige Publikum zeigte seine Begeisterung über das kraftvolle und leidenschaftliche Spiel des Quartetts mit lang anhaltendem kräftigen Applaus.