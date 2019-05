Feuerwehreinsatz am Samstag

Tecklenburg -

„Mein Gott, wie konnte das denn passieren?“ Diese Frage stellte sich Thomas Sundermann, stellvertretender Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Tecklenburg, am Samstag, als er zu einem Einsatz in einen Wald in Holthausen gerufen wurde.