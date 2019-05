Ländlicher, aber mit Dach

Organisatorin Christina Fliedner über das Carport-Musikfestival am Sonntag

Tecklenburg-Ledde -

Das Konzept des Carport-Musikfestivals ist simpel, aber offenbar genial: umsonst, draußen und weitgehend unplugged, also ohne elektronische Verstärker. Am Sonntag, 2. Juni, lädt die Interessengemeinschaft Ledde (IG) zum mittlerweile vierten Mal zu dem Event ein, bei dem diesmal insgesamt 235 Musiker in der „Getreidesiedlung“ vors Publikum treten. Worauf sich die Besucher freuen dürfen und welche Bedeutung das Festival für den Tecklenburger Ortsteil hat, das erläutert Organisatorin Christina Fliedner (IG) im Gespräch mit unserem Redaktionsmitglied Katja Niemeyer.