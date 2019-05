Säcke sollen reißfester werden

Tecklenburg -

In der Frage um die praktikabelste Entsorgung von Plastik-Müll ist sich der Stadtrat in seiner Sitzung am Dienstagabend über alle Fraktionsgrenzen hinweg einig gewesen: Das bestehende Mischsystem mit sowohl Gelben Säcken als auch Tonnen soll beibehalten werden. Um einen Punkt ergänzten die Kommunalpolitiker allerdings noch ihren Beschluss. In Zukunft, so ihre Forderung, sollen die Säcke möglichst eine stärkere Qualität haben, damit sie nicht so schnell reißen wie bislang.