Eröffnung erstmals ohne Regenschirm

Zum ersten Mal in der Festival-Geschichte konnte die Veranstaltung ohne Regenschirm von Bürgermeister und Schirmherr Stefan Streit eröffnet werden. Das Utensil wurde allerdings von vielen Besuchern gegen einen Sonnenschirm eingetauscht. Bei Temperaturen um die 30 Grad und einer Sonne, die vom Himmel knallte, waren viele der Besucher und insbesondere die Musiker froh über ein wenig Wind.

Mit Sonnenbrille, Shorts und Sandalen ausgestattet, zeigten nicht nur die meisten Siedlungsbewohner ihre Waden, sondern auch viele Gäste, die zum Teil auch von auswärts gekommen waren.

Besonders beliebt war es offensichtlich, mit dem Rad anzureisen. Für das leibliche Wohl war gesorgt. Der Kindergarten „Senfkorn“ verkaufte Waffeln, es gab Pizza und Pommes. Die längste Schlange hatte sich vor dem Eiswagen gebildet.

Carport-Musikfestival in Ledde 1/13 Mehr als 20 Band sorgten in „Getreidesiedlung“ für reichlich Stimmung Foto: Johanna Engel

Im Mittelpunkt stand allerdings die Musik. Und die kam nicht zu kurz. Für jeden Musikgeschmack hatte eine Gruppe das richtige Angebot im Gepäck. Fast an jeder Hausecke spielte eine der mehr als 20 Musikgruppen. So erklang von der einen Seite irische und von der anderen Klavier-Musik. Eine russische, eine Gospel- und Pop-, eine Schlager- und eine Volkslied-Formation sowie ein Chor aus Laggenbeck gaben ihr Liedgut zum Besten. Jugendbands und Solisten, Duos und A-cappella-Gesang – alle nutzten die Auftritte, um ihr Können zu zeigen, Rückmeldung zu bekommen und um in Kontakt mit den Zuschauern zu treten. Bei der lockeren Atmosphäre wurde keinem der altbekannten und neuen Gesichter ein schiefer Ton übel genommen. Auch an die kleinen Besucher war gedacht: Neben einer Hüpfburg stand ein KinderSchmink-Stand bereit.

Nach den zahlreichen kleinen Highlights pilgerten die vielen Musikbegeisterten zum Highlight der Veranstaltung. Die „Stainless Acoustic Band“ trieb das sommerliche Gefühl noch einmal auf die Spitze und regte das Publikum zum Tanzen an. Mit Leidenschaft interpretierte die Band Lieder von „The Police“, „Queen“ und „Avici“ neu, sodass keiner still stehen konnte. Trotz des heißen Wetters hüpfte und wippte das begeisterte Publikum mit. Da zahlreiche Ledder bekannterweise Fans von Reinhard Mey sind, durfte „Über den Wolken“ nicht fehlen. Mit Bier ließen sich die vier Band-Mitglieder schließlich auch zu einer Zugabe überreden.