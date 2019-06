Auf dem dortigen Areal gegenüber des Raiffeisen- und Edeka-Marktes soll der neue Lebensmittel- und Getränkemarkt entstehen. Das verkündete Bürgermeister Stefan Streit am Donnerstag am Rand eines Bürgerspaziergangs. Im Gegenzug soll die Freiwillige Feuerwehr Brochterbeck in der Halle des jetzigen Marktes untergebracht werden. „Eine Win-win-Situation“, wie der Verwaltungschef bemerkte.

Investor ist die Agritura Raiffeisen Genossenschaft, die an dem bisherigen Standort schon jetzt einen Getränkemarkt betreibt. In das neue Gebäude auf der gegenüberliegenden Straßenseite werde zudem der Edeka-Markt einziehen, dessen Betreiber bereits seit Längerem nach Erweiterungsmöglichkeiten gesucht hatte. Als weiteren Mieter nannte der Bürgermeister eine Bäckerei. Insgesamt werde eine Verkaufsfläche von rund 1000 Quadratmetern entstehen, womit sich der neue Markt in seiner Größe mehr als verdoppeln würde. Laut einem Einzelhandelskonzept, das die Stadt vor rund zehn Jahren erstellte, ist eine Verkaufsfläche von derzeit knapp 400 Quadratmetern zu gering für ein Dorf wie Brochterbeck mit 3000 Einwohnern. Streit: „Mit dem Plan können wir die Grundversorgung nunmehr gewährleisten.“

Zugleich könne der Freiwilligen Feuerwehr mit dem „Tauschgeschäft“ ein modernes Gerätehaus zur Verfügung gestellt werden, so der Bürgermeister. „Damit haben wir zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.“ Denn das in den Jahren 1963/64 entstandene Gebäude müsste eigentlich dringend saniert werden. „Die Mängelliste ist lang“, konstatierte der Bürgermeister. So müssten zum Beispiel die Sanitär- und die Abgasanlagen dringend werden. Statt das Haus für viel Geld zu erweitern und zu sanieren, will die Stadt nun also die Industriehalle übernehmen. Dem Gesamtplan vorausgegangen waren monatelange Gespräche mit dem Investor, Grundstückseigentümern und künftigen Mietern. „Ich bin froh“, sagte der Bürgermeister, „dass wir jetzt eine grundsätzliche Einigung zwischen allen Beteiligten erzielt haben“.