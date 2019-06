Friedhelm Meyer ist erneut König

Tecklenburg-leeden -

Pyramiden aus Tannengrün, frisch geschlagene Birken und ein festlich dekorierter Saal beim Festwirt Antrup: All das sind deutliche Anzeichen für das Schützenfest beim Schützenverein Leeden von 1665, das traditionell an Pfingsten gefeiert wird. Aus dem Königsschießen am Samstagabend gingen Friedhelm Meyer als Schützenkönig und Lars Nowroth als Kinderschützenkönig hervor. Beim Ausschießen für die dritte Kette unter allen bisherigen Schützenkönigen gewann Andre Allnoch.