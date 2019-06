Lebenssituation Betroffener verbessern

Isken ging zunächst auf die Historie ein. Schon in den 70er Jahren hätten sich Beiräte für Hilfen bei psychisch kranken und geistig behinderten Menschen gebildet. In den 80er Jahren wurden aus den Beiräten Reha-Verein und Förderkreis. Während 1983 sechs Mitglieder für die Erkrankten tätig waren, wuchs die Zahl der Mitarbeiter kontinuierlich auf heute 95 fachlich Ausgebildete, die derzeit insgesamt 445 Erkrankte auf freiwilliger Basis in den verschiedenen Bereichen und teils mit finanzieller Hilfe der Krankenkassen betreuen. Herbert Isken war die erste vollbeschäftigte Fachkraft, heißt es in einem Bericht des Altherrenkreises.

Inzwischen würden 170 Menschen im ambulanten betreuten Wohnen begleitet, erläuterte der Referent. In drei Wohnstätten werde 35 Menschen mit geistigen oder psychischen Behinderungen geholfen. Oberstes Ziel sei, dass die Menschen ihr Leben wieder selbst in die Hand nehmen können.

Die Kontakt- und Beratungsstelle „Cafè Regenbogen“ an der Münsterstraße in Lengerich besuchen durchschnittlich 20 psychisch Erkrankte. Zum Bereich der Tagesstätten gehört auch die „Villa“. Im Ladenlokal „Unikat“ werden knapp 30 Menschen mit Handicap betreut, die in der Näherei, Silberwerkstatt oder Wäscheservice und im Verkauf mit Kundenbetreuung im Team beschäftigt sind.

Herbert Isken betonte die Zielsetzung bei allen freiwilligen Angeboten: Die Lebenssituation der erkrankten Menschen zu verbessern, ihre Arbeitsleistung, soweit möglich, zu steigern und möglichst bis zur Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt zu begleiten. Natürlich sind auch Menschen mit Handicap in den Ledder Werkstätten tätig.

Von den Krankenkassen getragen werden die Leistungen seit 2004 für bis zu 100 Patienten in der Ergotherapie. Auch häusliche Betreuung ab Pflegestufe I kann in Anspruch genommen werden. Die ambulante Soziotherapie findet in der Regel im sozialen Umfeld des Erkrankten statt, um Krankenhausaufenthalte zu vermeiden oder zu verkürzen. Herbert Isken führte weiter aus, dass die Reha-GmbH regional und überregional vernetzt ist, was bei der täglichen Arbeit hilfreich sei.

Brönstrup betonte, dass gerade in der heutigen hektischen Zeit mit zunehmendem Stress jeder betroffen sein könnte. Mit den Informationen vom Referat könnten alle Club-Mitglieder in ihrem Umfeld auf die wertvollen Hilfemöglichkeiten hinweisen und auf die Reha an der Bodelschwinghstraße 4 in Lengerich, aufmerksam machen.