Oberst Dirk Heiligtag gab die Namen der Majestäten bekannt. Erstes Kinderkönigspaar wurden Pius und Kaja Luchterhand, zweites Kinderkönigspaar Sven Birkenkamp und Hannah Heiligtag. Die Jugendlichen zwischen 16 und 23 Jahren ermittelten als Jungschützenkönig Florian Lindhammer.

König Robin Frye regiert zusammen mit Annika Hitzmann die Ledder Schützen im Schützenjahr 2019. Ihnen zur Seite steht das zweite Königspaar Sebastian Hemmer mit Anika Brandt.

Zeitgleich wurde um den Kaiserpokal sowie die Vereinspokale geschossen. Die Ehre des Ledder Schützenkaisers errang Nico Bäcker . Den Herren-Vereinspokal holte sich Rainer Faste, den Damenpokal sicherte sich Sylke Heiligtag.

Das Ledder Schützenfest findet vom 21. bis 23. Juni statt. Das Festzelt steht wie immer auf dem Dorfplatz, gegenüber der Ledder Werkstätten.

Am Freitag, 21. Juni, findet das traditionelle Ledder Menschenkickerturnier statt. Dazu können sich Gruppen mit mindestens sechs Personen bei Jörg Donnermeyer ( ✆ 0 54 82/ 92 52 00) anmelden. Gekickt wird ab 19.30 Uhr im Festzelt.

Vorab trifft sich der Verein am Donnerstag, 20. Juni, um 14 Uhr auf dem Hof Bäcker zum Dorf schmücken. Die Damen kommen ab 16 Uhr im Vereinslokal zum Rosenbinden zusammen. Am Samstag, 22. Juni, wird ab 10 Uhr der Festplatz hergerichtet. Um 17 Uhr ist Antreten am Vereinslokal. Um 19.15 Uhr folgt die Kranzniederlegung am Ehrenmal. Anschließend wird der neue König proklamiert und gefeiert mit der Partyband „Let‘s Dance“.

Am Sonntag, 23. Juni, wird ab 10 Uhr der Festplatz hergerichtet. Um 13 Uhr ist Antreten am Vereinslokal. Ab 15.30 Uhr wird zum Platzkonzert auf dem Festplatz mit Tombola, Kaffee und Kuchen sowie und Kinderbelustigung eingeladen.

Zum Aufräumen treffen sich die Mitglieder am Montag, 24. Juni, ab 16 Uhr auf dem Hof Bäcker.