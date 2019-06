Die Tische waren festlich gedeckt und ein zufriedenes Lächeln war in allen Gesichtern zu sehen. Nach der Begrüßung durch Einrichtungsleiter Jörg Niemöller sorgte ein Drei-Gänge-Menü für Gaumenfreuden. Serviert wurden Königinpastete mit Spargelragout, Schweinemedaillons mediterran, verfeinert mit einem Bohnen-Duo und Couscous an frischem Kräuterdip sowie als Dessert Quark-Sahne-Creme mit Erdbeermousse. Für die musikalische Untermalung am Klavier sorgten am ersten Abend Ruth Witte und am zweiten Abend Sarah Wöhrmeyer.

Die Bewohner und ihre Angehörigen ließen den Abend in gemütlicher Atmosphäre ausklingen.