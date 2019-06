Ehrung für den Förderverein Clausmeyerhof aus Brochterbeck. Er ist am Samstag im Kulturzentrum Ballenlager in Greven mit dem sogenannten „WegWeiser“ in Bronze der NRW-Stiftung ausgezeichnet worden.

Rund 250 Gäste aus allen Teilen Nordrhein-Westfalens nahmen an der Mitgliederversammlung teil, in deren Verlauf die Preisverleihung stattfand. Unter anderem waren Landrat Klaus Effing , Grevens Bürgermeister Peter Vennemeyer und der Präsident der Stiftung, Ex-NRW-Umweltminister Eckhard Uhlenberg, dabei.

Gleich zehn von der NRW-Stiftung geförderte Vereine aus dem Kreis Steinfurt nutzten die Gelegenheit und präsentierten ihre Arbeit, darunter der Heimatverein Riesenbeck und die Eisenbahnfreunde Lengerich. Einer besonderen Stellung kam dabei den Aktiven des Fördervereins Clausmeyerhof zu. Jedes Jahr würdigt die NRW Stiftung Einzelpersonen oder Vereine, die aus Sicht der Verantwortlichen richtungweisende Projekte auf den Weg gebracht und mit Hilfe der NRW Stiftung realisiert haben. Diesmal war es die Arbeit, die in Brochterbeck geleistet wird und wurde.

Der Clausmeyer Hof wurde mit Hilfe der Stiftung umfassend restauriert und saniert. Bilder zeigten während der Preisverleihung deutlich, mit welchem Aufwand beispielsweise das vollkommen zerlegte Fachwerk-Haupthaus wiederaufgebaut und nutzbar gemacht wurde. Beteiligt waren Langzeitarbeitslose und arbeitslose Jugendliche. Heute kann der Hof für Seminare und Tagungen gemietet werden.

Hans-Ulrich Müller, Vorsitzender des Fördervereins, bedankte sich für die „wohltuende Wertschätzung“ der geleisteten Arbeit, „die sich auch zur Tradition bekennt, aber vor allem innovativ sein will“.