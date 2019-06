Statt wie sonst Meerforellen und Plattfische zu angeln, stand diesmal der Hornhecht auf der Wunschliste der angelbegeisterten Schülerinnen und Schüler, berichtet die Hauptschule. Die Hornhechte ziehen mit Beginn der Rapsblüte aus tieferen Regionen in den flacheren Küstenbereich, um sich vor der Laich- und Paarungszeit noch einmal richtig den Magen vollzuschlagen, bevor es zurück in die Tiefe geht. Dies war für die Kids des „HSTE Fishing Teams“ natürlich ein Segen, so dass häufig Fisch in verschiedenen Variationen auf der Speisekarte stand: Hornhecht wurde geräuchert, als Backfisch, als Kibbeling mit selbst gemachtem Kartoffelsalat oder auch mit selbst gepflücktem Strandkohl zubereitet und mit gutem Appetit gegessen. Allerdings wunderten sich die Kinder über die grünen Gräten der liebevoll als Alulatten und Schnabelaale bezeichneten Hornhechte: „Sind die giftig?“ Zum Glück nicht, so dass alle Teilnehmer wohlbehalten und zufrieden den Heimweg antreten konnten und die Angelfahrt des HSTE in toller Erinnerung behalten werden. Dies gilt insbesondere für Angellehrer Johannes Lohmöller, der die Hauptschule im Sommer nach über 17 Jahren verlässt.