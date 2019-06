Die Tecklenburger Grünen haben derzeit allen Grund, zufrieden zu sein, heißt es in einer Mitteilung der Partei. Bei den Europawahlen hat sie, wie überall, auch in Tecklenburg Stimmen hinzu gewonnen. Der Ortsverband zählt zurzeit 20 Mitglieder, es sind im Laufe der vergangenen Monate immer wieder Neumitglieder hinzu gekommen.

Hans-Wilhelm Flegel berichtete über die Arbeit der Grünen im Rat. Der Schwerpunkt liegt hier auf Maßnahmen gegen das Artensterben. So wurde auf Initiative der Grünen der Runde Tisch Klimaschutz eingerichtet. Auch fordert die Partei die Schaffung von Blühstreifen und Blühflächen, ein Thema, das leider immer noch schwierig durchzusetzen sei. Es bildet weiterhin eins der Schwerpunkte der Partei- und Ratsarbeit.

In seinem Bericht zur Arbeit des Ortsverbandes hob Hans-Wilhelm Flegel hervor, wie wichtig die enge Zusammenarbeit mit den Ortsverbänden von Lengerich, Lienen und Ladbergen ist. Er erinnerte an die erfolgreichen Tomaten-Aktionen im vergangenen und in diesem Jahr, bei denen selbst vorgezogene Tomatenpflanzen verkauft wurden. In diesem Jahr ging der Erlös der Tecklenburger Grünen an die ANTL. Auch verschiedene Aktionen zum Thema Kalkabbau in Lengerich und Lienen standen in diesem Jahr auf dem Programm, unter anderem ein Spaziergang zur Abbruchkante mit dem Europa-Abgeordneten Sven Giegold.

Ein weiterer Schwerpunkt grüner Kommunalpolitik soll die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum sein. Auch Personen mit einem kleineren Geldbeutel sollen sich in Tecklenburg zu Hause fühlen. Was fehlt, ist nach Einschätzung der Partei auch ein aktueller Überblick über Leerstände.

Den Kommunalwahlen im kommenden Jahr sehen die Grünen nach eigenen Angaben optimistisch entgegen. Gerade auch, weil neue Mitglieder die Parteiarbeit bereichern.