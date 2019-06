Musikalische Vielfalt ist Trumpf

Mit einem vor allem lauten Lied der Bläserklasse der 6. Stufe begann das Konzert der Musikfachschaft. Die breiten Interessen der jeweiligen Lehrer ließen ein ebenso breitgefächertes Programm erwarten – von Pop bis Jazz, über Klassik zu Rock. Die zweieinhalbstündige Reise nicht nur durch verschiedene Musikstile, sondern auch durch die Welt lud die Zuschauer zum Singen, Wippen und Klatschen ein. Auch Gänsehaut-Momente gab es.

Die Chorklasse der fünften Stufe führte die Besucher in ein erfrischendes Nass. Mit Walt Disneys „Unter dem Meer“ aus dem Film „Ariel, die Meerjungfrau“ sang sie sich direkt in die Herzen der Märchen-Fans. Während die Krabbe Sebastian die Meerjungfrau Ariel davon überzeugen muss, im Meer zu bleiben, hätte der Großteil der Zuschauer angesichts der Hitze gerne mit ihr den Platz getauscht.

Musikgruppe um Musikgruppe erhitzte die eigentlich gar nicht so kleine Aula immer mehr. Doch wer wären die Besucher, wenn sie die Temperaturen nicht mit einem Lächeln ertragen würden? Zumindest bis ihr Kind aufgetreten war. Dann hieß es für die weniger hitzeresistenten: an die frische Luft, bis es wieder an der Reihe ist.

Höhepunkt vor der bereits sehnsüchtig erwarteten Erfrischungspause: „Girls like you“ von Maroon 5 und Cardy B. . Die Chorklassen fünf und sechs sangen nicht nur den Gesangspart auswendig, sondern hielten bei dem gerappten Teil (Sprechgesang) mit Cardy B. mit, blieben hundertprozentig im Takt. Das Publikum wünschte sich eine Wiederholung und wippte und klatschte mit Elan mit.

Die Auftritte nach der Pause blieben auf hohem Niveau. Über die Bläserklasse aus der fünften und sechsten Stufe, alle Chorklassen bis hin zum Kammermusikensemble präsentierte noch einmal jede Gruppe ihr Können. Als Plädoyer für Europa erklang in den Gruppen die Europahymne, um dann zum Ende gemeinsam die „Ode an die Freude“ von Ludwig van Beethoven zu spielen.

Natürlich kommt kaum ein Konzert ohne Überraschungen aus. Highlight war ein Fünftklässler, der zum ersten Mal in der Öffentlichkeit das türkische Instrument Saz spielte. Das gitarrenähnliche Instrument wurde in seinen Händen zum Leben erweckt und brachte mal zarte, mal laute Klänge hervor, denen die Zuschauer gespannt lauschten.

Zwar gab es zum Ende des Sommerkonzertes von Schulleiterin Evelyn Futterknecht nicht die obligatorischen Glückskekse – die würden auf jeden Fall nachkommen – dafür aber eine lange Danksagung und vor allem viele von der Hitze angestrengte, allerdings auch zufriedene Gesichter seitens der Besucher.