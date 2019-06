Ein Pfarrer und ein kommunistischer Bürgermeister mischen ein italienisches Dorf auf: Wenn Don Camillo und Peppone aufeinander treffen, fliegen nicht nur verbal die Fetzen. Das Musical haben Michael Kunze (Text) und Dario Farina (Musik) nach den berühmten Filmen „Don Camillo und Peppone“ kreiert. Regisseur Andreas Gergen bringt es in deutscher Erstaufführung auf die Freilichtbühne. Premiere ist am Freitag, 21. Juni, ab 20 Uhr. Thomas Borchert (links) und Patrick Stanke kosten in den Hauptrollen die Machtspielchen aus und erklären sich mit einem Augenzwinkern den Dorfkrieg. Die Produktion wurde durch die gute Zusammenarbeit mit den Vereinigten Bühnen Wien möglich. Karten gibt es an der Theaterkasse, Schlosstraße, ✆ 0 54 52/220.