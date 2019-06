Der Pfarrfestsonntag, 30. Juni, beginnt mit der Familienmesse um 10.30 Uhr in der Kirche, mitgestaltet vom Kolpingorchester Saerbeck und dem Kirchenchor Heilig Kreuz. Nach dem Gottesdienst ist großer Auszug mit allen Bannerabordnungen – es werden auch einige Abordnungen benachbarter Kolpingsfamilien kommen – direkt in den Pfarrgarten.

Das Kolpingorchester Saerbeck wird zum Frühschoppen für musikalische Unterhaltung sorgen.

Es gibt viele Angebote für Kinder und Erwachsene: Die Ritter von St. Peter und Paul laden zu Geschicklichkeitsspielen. Als Belohnung gibt es den Ritterschlag und eine Urkunde. Die Landjugend stellt ihren Verein vor und bietet ein Quiz und ein Spiel an. Die Lagerleiter stellen das kommende Ferienlager vor und laden die Kinder ein zu verschiedenen Spielen. Im Ferienlager sind noch ein paar freie Plätze.

Die Bücherei bietet Bastelaktionen und Kamishibai Erzähltheater an, das ist eine Art Riesenbilderbuch für Kinder. Die Aktion ist auf der Terrasse hinter der Pfarrheimküche um 13, 14.30 und 16 Uhr.

Der Arbeitskreis „Eine Welt – Fairer Handel“ baut seinen Stand auf wie gewohnt. Am Stand gibt es ein lustiges Klickerspiel, leckere Cocktails und viele Informationen und Rezepte rund um den fairen Handel. Nachmittags bietet das Familienzentrum Kinderschminken an.

Ab 17 Uhr führt die vierte Klasse der Teutoburger-Wald-Schule das Theaterstück „Die Regentrude“ nach einem Märchen von Theodor Storm auf.

Natürlich gibt es auch reichlich zu Essen und zu Trinken. Mittagessen gibt es ab 11.30 Uhr. Bratwürstchen, Kartoffel- und Nudelsalat sowie Indisches Essen sind im Angebot. Das Domcafé hat ab 14 Uhr geöffnet. Der Kirchenchor ist für den Bierstand zuständig und am Eine-Welt-Stand gibt es Caipirinha und einen Kokosorangencocktail.

Am Donnerstag und am Sonntag können Lose für die große Pfarrfestverlosung erworben werden. Die Ausgabe der Preise ist am Sonntag von 11 bis 17 Uhr in der Bücherei. Um 17.30 Uhr beginnt die Schlussverlosung mit attraktiven Hauptpreisen.

Die ganze Gemeinde ist eingeladen, das Pfarrfest mitzufeiern. Der Erlös und auch die Kollekte an diesem Wochenende sind für das Brochterbecker Ferienlager bestimmt.