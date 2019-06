Der Lernstandort bietet jungen benachteiligten Berufseinsteigern Orientierungs- und Förderangebote in den Berufsbereichen Holz- und Bautechnik, Garten- und Landschaftsbau sowie Hauswirtschaft.

Damit der Dorfplatz sich beispielsweise auch am 7. Juli beim Dorfplatz-Konzert der Leedener Einhörner attraktiv zeigt, sind weiterhin regelmäßige Pflegearbeiten am Sinneslabyrinth und an den Wegen und Beeten rund um den Dorfteich erforderlich. IG und Heimatverein bitten daher um Mithilfe bei der Labyrinth- und Dorfplatz-Pflege am Samstag, 29. Juni. Die Arbeiten beginnen um 9 Uhr. Wenn möglich, sollten Harken, Häcker, Unkraut-Krätzer, Rosenscheren, Handschuhe, Eimer und auch die eine oder andere Schiebkarre mitgebracht werden.

Anmeldungen nimmt Hermann Schürmann ( ✆ 0 54 81/99 11 929, E-Mail suhschuermann@gmail.com) entgegen. Für kühle Getränke und eine Stärkung mit Brötchen und Kaffee sorgen der Heimatverein und die IG Leeden.