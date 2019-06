Tecklenburg-leeden -

„Vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat“ lautet der Titel des Familientheaterstücks, zu dem die Interessengemeinschaft (IG) Leeden am Sonntag, 14. Juli, um 15 Uhr in die Remise einlädt. In Anlehnung an das bekannte Kinderbuch präsentiert das „Krokodil Theater“ aus Tecklenburg das Figurenstück für Zuschauer ab vier Jahren