Viele Ideen für den Schulhof

Auch Bürgermeister Stefan Streit hatte sich Zeit genommen. Die Jugendlichen hätten endlich die Möglichkeit, richtig etwas zu bewegen, ihre Wünsche zu äußern und mit Einfluss zu nehmen, freute er sich. Ins Schwitzen kommen musste er nur wegen der prallen Sonne, nicht aber wegen der Anmerkungen der jungen Teilnehmer. Wirklich kritisch äußerten sie sich erst, als der Bürgermeister nicht mehr dabei war. Vorher gab es schon einmal Lob für die attraktiven Stellen in der Stadt, die Treffpunkte und Anziehungsorte. Begleitet wurden die Tecklenburger von zwei Mitarbeiterinnen des Fachbüros Frauns. Wenn ein Platz eher unattraktiv war, fragten sie konkret nach. Warum ist der Platz uninteressant? Warum wird der Ort ungerne besucht?

Die Veranstaltung richtete sich insbesondere an Jugendliche im Alter von zwölf bis 17 Jahren. Auch der jüngere Teil der Gesellschaft sollte zu Wort kommen, wenn es darum geht, was in das Isek mit einfließen soll.

Besucht wurden der Kurpark, der Marktplatz, das Luftgeschoss bei der Kreisverwaltung, die Haupt- und Gesamtschule und die Turnhalle der Grundschule. Wurden für die beliebteren Orte lediglich mehr Bänke oder Laternen gewünscht, ließen sich die Jugendlichen bei den unbeliebten Orten mit ihren Wünschen kaum bremsen.

War im Kurpark bei den Besuchern das Fazit: „Der Kurpark ist schön!“, sah es auf dem Schulhof der Gesamt- und Hauptschule ganz anders aus. Dort wünschten sich die Teilnehmer nicht nur neue Klettergerüste und ein neues und vor allem größeres Fußballfeld, sondern auch eine allgemeine Vergrößerung. Einig war man sich beim Schulgebäude: Bessere Instandhaltung und Pflege werde einen großen Effekt haben. Dennoch, was anscheinend wirklich dringend gebraucht wird: „Eine Klimaanlage!“. Auch auf die Gefahr hin, dass es dann kein Hitzefrei gibt.

In der Turnhalle der Grundschule sprudelten die Ideen der Jugendlichen nur so aus ihnen heraus. Die kleine Gruppe von ungefähr 15 Personen hatte viele Anregungen, wie alles besser gestaltet werden kann. Forderungen wie: „Die Fenster abdunkeln und dann alles für ein Lasertag aufbauen!“ und „Ein Trampolin in den Boden einbauen, mit einem Boden zum darüber legen!“ gehörten eher zu der wilderen Sorte. Doch auch realistische Wünsche wurden geäußert, zum Beispiel zum Jugendtreff: eine besser ausgestattete Küche, damit vernünftig gemeinsam gekocht werden kann, eigene Toiletten für den Jugendtreff und allgemein mehr Räumlichkeiten für eine flexible Nutzung.

Auch wenn nicht alle Wünsche umgesetzt werden können und es auch Anmerkungen gab, zum Beispiel zur Mobilität und Anbindung Tecklenburgs, die die Stadt selber nicht lösen kann, werden die Ideen der jungen Leute weitergeleitet. Mit einem lauten „Kein Ding!“ endete dann die zweistündige Veranstaltung nach den Dankesworten der Leiterinnen.