Tecklenburg -

„I believe, i can fly – Ich glaube, ich kann fliegen: Dieses Motto hat sich die Abiturientia des Graf-Adolf-Gymnasiums (GAG) ausgesucht. Am Freitag erhielten 86 junge Damen und Herren ihr Abiturzeugnis. Und dürfen nun hinaus fliegen in die weite Welt.