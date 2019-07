Arbeitseinsatz an der Gesamtschule

Tecklenburg -

Nicht nur die heißen Temperaturen ließen am Wochenende die Menschen schwitzen. Bei den Aktiven aus den Reihen der Gesamtschule flossen die Schweißperlen noch ein wenig mehr. Sie spuckten am Samstag kräftig in die Hände und pflasterten und baggerten, um den Schulgarten neu zu gestalten.