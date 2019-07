Dr. Willi Witt wird Rotary-Governor

Witt wird ab dem nächsten Jahr Rotary International repräsentieren, den Distrikt führen und koordinieren. Zu seinen Aufgaben gehört es, die Clubs zu motivieren, um neue Mitglieder zu werben, besonders um Frauen und junge Leute, und um wohltätige Projekte anzustoßen. Denn das ist das Ziel der Rotarier: Sie wollen denen zur Seite stehen, die sich nicht selbst helfen können – im lokalen Umfeld und in internationalen humanitären Hilfsprojekten.

Willi Witt ist seit rund 30 Jahren engagiertes Mitglied im Rotary-Club Tecklenburger Land. Zu dessen erfolgreichen Aktionen gehört unter anderem der Adventskalender. Mit dessen Verkauf seien bereits über 100 000 Euro eingenommen worden. Davon fließt Geld in die Stammzellen-Typisierungsaktionen. Sieben Menschen sei dadurch das Leben gerettet worden, berichtet Witt im Gespräch mit dieser Zeitung.

Aber es gibt auch noch viele andere Projekte. So habe man die Grundschule Brochterbeck unterstützt bei der PC-Anschaffung. Es gibt Aktionen mit der Lengericher Schule in der Widum oder mit Senioren.

Auf sein Amt als Governor wird der Brochterbecker gut vorbereitet. Es gibt spezielle Seminare und Schulungen, die ihn in die weite Welt führen. Im Oktober reist Witt nach Sizilien, im Januar 2020 geht es in die USA. Ein Jahr gründliche Vorbereitung für ein Jahr Amtszeit. Bei den Rotariern ist das Usus. Wenn Willi Witt am 1. Juli 2020 offiziell Governor ist, wird bereits sein Nachfolger gewählt, der 2021 übernimmt. Gewählt wird der bei der nächsten World Convention, die in Honolulu stattfindet.

Den obligatorischen jährlichen Wechsel gab es jetzt auch beim Rotary-Club Tecklenburger Land. Im Rahmen einer sommerlichen Feier im Jagdschlosses Habichtswald übergab der bisherige Präsident, Dr. Stephan O. Schmitz, die Amtskette turnusgemäß an Dr. Dirk Hasselmann. Dessen Nachfolger wird für das Jahr 20/21 Gerhard Kamlage sein.

Schwerpunkte des kommenden rotarischen Jahres 2019/20 sind weiterhin die Durchführung von Stammzellentypisierungen, die Bekämpfung von Polio, dem Kern-Projekt von Rotary International, Baumpflanzaktionen, Förderung des Inklusionsprojektes im Jugendfußball, Unterstützung von acht Schulkindern in Nepal, die erneute Auslobung des „Rotary Jugend-Sozialpreis Tecklenburger Land“, Senioren-Nachmittag, Ernte-Aktion mit der Schule in der Widum Lengerich, Zusammenarbeit mit den Partner-Clubs Rotaract TL, Rotary Club Oldenzaal NL und Inner Wheel Club TL. Außerdem wird der Rotary Adventskalender erneut aufgelegt, der Grundlage ist für die Finanzierung der sozialen Projekte.