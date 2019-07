In der humorvollen Geschichte geht es um zwei Freundinnen, die sich am Anfang nicht einig sind, ob ein Berg eher zünftig mit Schwitzen und Schwanken oder eher mit der Leichtigkeit eines Wellnessurlaubes erklommen werden soll. Und als dann noch ein Goldfisch auftaucht, wird die Lage freudig verzwickt. Schließlich sind die Zuschauer, damit das Unternehmen „Gans weit oben“ glückt, heißt es in der Ankündigung des Krokodiltheaters. Gespielt werden die beiden Freundinnen von Hendrikje Winter und Babette Winter.

Das Open-Air Theater findet statt auf dem Bauhausplatz (vor Ort ausgeschildert) auf dem Gelände von Haus Marck. Bei Regen wird es in die Remise verlegt.

Die Tickets kosten sechs Euro. Reservierungen werden erbeten bei der Tecklenburg Touristik ( ✆ 0 54 82/ 93 890) oder per E-Mail an info@krokodiltheater.de.