Eine Hommage an den Frieden

Tecklenburg -

Die „Tecklenburger Kostbarkeiten“ kommen in die Jahre. Was in diesem Fall nichts Negatives ist. Kostbarkeiten werden halt im Lauf der Zeit immer kostbarer. Zum fünften Mal findet die Veranstaltung statt. Die Kombination aus musikalischen und literarischen Beiträgen sowie kulinarischen Leckereien lockt immer wieder viele Besucher an. Am Samstag, 5. Oktober ist es wieder so weit. Der Kartenvorverkauf beginnt heute.