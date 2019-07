Der Abschied fällt allen schwer

Bei seinem Amtsantritt 1984 sei die Jubi noch in der Aufbauphase gewesen. Horst Waldmeier, der schon vorher das Haus leitete, habe mit Manfred Kubiczek ein starkes Führungsduo gebildet. Die Jubi sei durch Kubiczeks Initiative zu einem außerschulischen Lernort herangewachsen. „Auch für Trends wie die Erlebnispädagogik oder die Einrichtung eines Medienkompetenzzentrums hat er immer den „richtigen Riecher gehabt“, unterstrich der Superintendent.

An Marilena Bekierz, seit dem 1. Juni Nachfolgerin in der pädagogischen Leitung, gerichtet meinte Ost : „Sie sind eine tolle Nachfolgerin mit eigenen Vorstellungen und neuen Ideen“. Für Wechsel und Neubeginn wünschte er Gottes Segen.

Die Feier war mit viel Liebe vorbereitet worden. Viele ehemalige Honorarkräfte, Mitarbeitende und Jugendreferenten aus dem Kirchenkreis waren gekommen, um Abschied von ihrem geschätzten Kollegen zu nehmen.

Schmunzelnd erinnerten die Mitarbeitenden des Hauses daran, dass Manfred Kubiczek mittags mit Vorliebe in die Küche gekommen sei und die selbst gebackenen Plätzchen genossen habe. Zum Abschied schenkten sie ihm Gläser mit diesen Köstlichkeiten, kredenzt mit charakteristischen Worten: „Du bist unverwechselbar, integrativ, impulsiv und explosiv, der erfahrene Erlebnispädagoge, der Kräuterspiralen-Designer und kreative Kletterer“.

Dankesworte kamen auch von Heinz Gerd Wanning im Namen der Hauptamtlichen in der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit, Pfarrer Reinhard Lohmeyer aus Ibbenbüren und von Horst Waldmeier. Dr. Thorsten Jacobi, Schulreferent der Kirchenkreise Tecklenburg und Steinfurt-Coesfeld-Borken, dankte Manfred Kubiczek im Namen des kreiskirchlichen Pädagogischen Ausschusses, in dem Manfred Kubiczek über viele Jahre Mitglied war.

„Manfred, Du hast viele Feuer entfacht. Du hast Deine Arbeit sehr lebendig, aktiv und vom Herzen her gestaltet“ sagte Dirk Schoppmeier, Leiter der Jugendbildungsstätte. Er habe allen eine einladende Atmosphäre geschaffen und nötige Freiräume zum Arbeiten gegeben. „Viele Kinder und Jugendliche haben aus Ihrer Arbeit etwas für ihr Leben mitgenommen“ betonte Stefan Zimmermann, Geschäftsführer der Jubi, in seinem Grußwort. Es sei dabei immer um die Frage des Vertrauens gegangen. Doch nicht nur für die Erlebnispädagogik habe Manfred Kubiczek sich stark gemacht. „Eine Anlage zum Bogenschießen hat ihm immer vorgeschwebt, doch das hat nicht geklappt“, so Zimmermann weiter. Augenzwinkernd überreichte er zum Abschied einen Bogen mit Pfeilen.