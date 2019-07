Das Kinderlachen wird ihr fehlen

1993 hat Irmtraut Paus die Leitung übernommen. Geboren in Suttrup nahe Freren im Emsland, hatte sie zunächst eine Ausbildung als Kinderpflegerin absolviert. Ihre erste Stelle trat sie 1973 in Bad Iburg an, wechselte später nach Hilter. Damals durfte sie mit ihrer Ausbildung noch eine Gruppe leiten. Doch eine Gesetzesänderung schrieb dann vor, dass dazu die Ausbildung zur Erzieherin nötig ist. Irmtraut Paus machte den Realschulabschluss nach und absolvierte eine Zusatzausbildung als Erzieherin. 1978 wechselte sie nach Hellern, wurde dort stellvertretende Kindergartenleiterin, bis sie 1993 die Leitung in Tecklenburg übernahm.

Seitdem ist viel geschehen. Die Zertifizierung nach dem Beta-Gütesiegel und als Kneipp-Kindergarten. Die Einrichtung wurde zum „ Haus der kleinen Forscher “. Viel Arbeit steckt dahinter, Konzepte mussten entwickelt und alles dokumentiert werden. Nach Kneipp gibt es Wassertreten und Armbäder. Drei Wochen werden im Wald verbracht. Auch gesunde Ernährung ist ein Thema.

Im Lauf der Zeit hat sich einiges verändert. War es früher typisch, dass die Kinder halbtags kamen, bleiben sie jetzt überwiegend 45 Stunden. „Der Bedarf der Eltern ist da“, weiß Irmtraut Paus. Bei den Tecklenburger Eltern hat sie eine erfreuliche Entwicklung festgestellt. „Der Trend geht zu drei oder vier Kindern.“ Trotzdem könnten die Mütter zumindest stundenweise arbeiten gehen, weil eben der Kindergarten da ist.

Weiterhin arbeiten zu gehen, das kann sich auch Irmtraut Paus gut vorstellen. „Ich werde jetzt 66, aber vom Kopf her bin ich noch nicht so alt“, sagt sie und lacht. Deshalb überlegt sie, sich ab Oktober als Schulhelferin in der Grundschule zu engagieren. „Es ist wichtig, gerade im Winter vor die Tür zu kommen. Und den ganzen Tag einkaufen gehen, das kann ich auch nicht“, offenbart sie ihre Pläne. Bei der Kinderbibelwoche macht sie mit, ist im Kneipp-Verein als Kassiererin tätig und bei den Freilichtspielen engagiert.

Ab Freitag steht erst einmal Urlaub auf dem Terminplan. Und den nutzt die Kindergartenleiterin, um ihr Büro aufzuräumen. Das wolle sie ihrer Nachfolgerin Jennifer Brand schließlich ordentlich hinterlassen. Wozu ihr einfällt, was nicht gerade zu ihren Lieblingsarbeiten gehört hat: „Ich bin froh, dass der Verwaltungskram nicht mehr mein Part ist.“

Der Umgang mit den Kindern, der hat ihr immer Spaß gemacht. Gab es da besondere Höhepunkte? Irmtraut Paus denkt kurz nach. „Jeder Tag war ein Highlight“, findet sie rückblickend. „Die Kinder sind so unbedarft, zeigen ehrlich, ob sie einen mögen. Kinder spüren, wie es einem geht. Erwachsene können das oft nicht.“

Von den Mädchen und Jungen, den Eltern und ihrem Team hat sich die Kindergartenleiterin in einer kleinen Feier verabschiedet. Ehemalige Kolleginnen und auch ihr früherer Chef, der heutige Superintendent André Ost, waren dabei. War es schön? „Ja, aber auch traurig“, sagt Irmtraut Paus. Eines ist gewiss: Nicht nur der Geräuschpegel wird ihr künftig fehlen, sondern auch diejenigen, die ihn verursachen – die Kinder.