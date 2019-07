Gedanken zum Jahresthema „Einsamkeit“ der katholischen Kirchengemeinde Seliger Niels Stensen spielen am Sonntag, 14. Juli, eine Rolle. Die Eucharistiefeier der Sommerkirche, die um 11 Uhr in der Kirche St. Hedwig beginnt, bildet den Auftakt zu Beginn der Sommerferien unter dem Motto „Sieben Sonntage an sieben Orten“.

In dem Gotteshaus an der Elbinger Straße sind im Anschluss an den Gottesdienst, den das Musikensemble „conTakt“ mitgestaltet, alle zum gemeinsamen Essen eingeladen. Die Organisatoren bitten darum, dass jeder etwas zu dem bunten Gemeindepicknick mitbringt. Fair gehandelte Produkte können ebenfalls erworben werden.

Am Sonntag, 28. Juli, findet ein ökumenischer Gottesdienst in der Remise neben dem Stiftshof statt. Er beginnt um 11 Uhr.