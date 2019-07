Das Büro Frauns und die Stadt hatten dort zu Workshops eingeladen. „Ich bin überrascht, dass so viele da sind“, freute sich Elke Frauns bei der Begrüßung. Sie ließ kurz Revue passieren, was bislang im Rahmen des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (Isek) geschehen ist. Es sollen Projekte entwickelt werden, die mit Landesmitteln förderfähig sind.

Bislang gab es in Tecklenburg eine Auftaktveranstaltung, einen Bürgerspaziergang und eine Online-Befragung. „Unfassbar viele Ideen“ seien da bereits zusammengekommen. „Das Land will sehen, was wir machen wollen, nicht, was wir machen könnten“, erläuterte Elke Frauns. Bis zum 30. September müsse das Konzept eingereicht werden.

Dabei gibt es Schwerpunkte, wie Bürgermeister Stefan Streit bei der Begrüßung erklärte. Kurpark und Burgberg, Rathaus- und Chalonnes-Platz sowie das Gelände der Haupt- und Gesamtschule sowie der Grundschul-Platz gehören dazu.

Nach der Begrüßung ging es an die Arbeit. An fünf „Projektinseln“ konnten Ideen und Anregungen eingebracht werden. Der Fantasie waren keine Grenzen gesetzt. Entwicklungspotenziale und Aufenthaltsqualität standen im Fokus beim Burgberg. Rundwege schaffen und mehr Sichtachsen frei schneiden waren nur zwei der Anregungen.

Beim Kurpark ging es um Zuwegungen, Wegeverbindungen und um die Frage, wie daraus ein Mehrgenerationenpark entstehen könnte. Ruhe und Erholung waren dabei wichtig, aber auch Kunst und Kultur im Park.

Welche Gruppen könnten die Flächen an der Haupt- und Gesamtschule nutzen? Wie lässt sich die Sporthalle an der Grundschule multifunktional umgestalten? Über diese Fragen machten sich die Tecklenburger Gedanken. Viele Ideen werden mit in das Konzept einfließen.

Was aus Sicht der Stadt mitaufgenommen werden sollte, ist neben Kurpark und Burgberg das Umfeld des alten Rathauses. Dort wird ein städtebaulicher Architektenwettbewerb angestrebt. Außerdem soll das Beleuchtungs- und Lichtinszenierungskonzept fortgeschrieben werden. Weitere Idee: ein Gestaltungshandbuch für den Stadtkern inklusive Möblierungsprogramm. Die Barrierefreiheit ist ebenso ein Thema.

In der Diskussion sei zudem ein Kompetenzzentrum als Leader-Projekt, um das Tecklenburger Land touristisch zu vermarkten. Dieses könnte das Haus des Gastes nutzen, wenn die dort angesiedelte Tecklenburg Touristik in das noch zu renovierende Kulturhaus zieht, berichtete Stefan Streit.

Die Ergebnisse des Workshops werden nun gebündelt und ausgewertet.