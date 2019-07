Der Geschichts-und Heimatverein (GHV) Tecklenburg fuhr mit 45 Personen in einen der ältesten Wallfahrtsorte der Niederlande, nach Hasselt in Overijssel. Das kleine Zentrum mit seinen Brücken, den Giebelhäusern und den Grachten wirkt wie eine Miniaturausgabe von Amsterdam. Darum heißt es auch „Klein Amsterdam“, informiert der GHV in einem Pressebericht.

Über 70 Baudenkmäler finden Platz zwischen den verwinkelten Gassen. Die St. Stephanuskirche mit dem großen Turm weist den Weg zum Marktplatz. Nach einer interessanten Stadtführung wartete bereits ein Lunch-Buffet auf die Teilnehmer.

Anschließend ging die Fahrt weiter nach Genemuiden zum „Stoomgemaal“. Das Stoomgemaal Mastenbroek wurde mit neun weiteren Dampfpumpstationen in den Niederlanden zum Nationaldenkmal erklärt. Es besitzt noch die originale Dampfanlage der holländischen Manufaktur aus dem Jahre 1856, die voll funktionsfähig ist. Mit einer Dampfpumpstation konnte der Wasserstand viel besser reguliert werden, was sich positiv auf die landwirtschaftliche Nutzung auswirkte.

Während der Sommerferien ist für drei Tage pro Woche das Besucherzentrum und das Dampfpumpwerk Mastenbroek geöffnet. Die Mitglieder und Gäste des GHV hatten das Glück, dass gerade der sogenannte Dampftag stattfand. Bei der Führung wurde von ehrenamtlichen Mitarbeitern erklärt, wie die Maschine arbeitet. Mit vielen neuen Eindrücken und interessanten Erklärungen fuhr die Gruppe wieder zurück nach Tecklenburg.