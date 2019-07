Der Stadtrat wird mit Kaffee stets gut versorgt. Am Dienstagabend hätten die Kommunalpolitiker aber eher Kamillentee gebrauchen können. Denn sie hatten allesamt Bauchschmerzen. Sowohl SPD als auch CDU und Grüne taten sich schwer mit einem Förderantrag des BSV Leeden/Ledde. Wie bereits ausführlich berichtet, will der Sportverein sein Domizil am Lohesch erweitern. Dafür benötigt er 270 000 Euro. Jährlich 18 000 Euro möchte der Verein von der Stadt, 15 Jahre lang. Mit diesem Geld aus der Sport- beziehungsweise Investitionspauschale der Stadt möchte der Verein einen Kredit bedienen, mit dem er die Baumaßnahme finanzieren will.

Die hohe Summe war es, die für Bauchschmerzen sorgte. Die Ratsmitglieder waren sich letztendlich einig, dass der Verein versuchen solle, Fördermittel des Landes zu bekommen. Christian Brüger (CDU) nannte in diesem Zusammenhang das Programm „Moderne Sportstätten 2022“, das konkret auf die Modernisierung und Sanierung von Sportstätten abzielt, die sich im Eigentum von Sportvereinen befinden. 300 Millionen Euro stehen dafür zur Verfügung. Brüger merkte zudem an, dass die Stadt, wenn sie denn dem Antrag des BSV zustimmt, keine Mittel mehr für andere Vereine habe.

Auch die SPD-Fraktionsvorsitzende Doris Löpmeier hatte Probleme mit der Summe beziehungsweise der langfristigen Festlegung. Sie sprach sich zudem dafür aus, dass auch der Schulsport eine Zugangsmöglichkeit zu den Räumen bekomme. „Die Höhe der Summe bereitet mir Bauchschmerzen“, fügte Frank Nowroth (SPD) hinzu. Zudem finde er in dem Förderantrag des Vereins nichts zu einem Eigenanteil.

Der Verein habe durchaus auch über eine Mischförderung durch Land und Stadt nachgedacht, berichtete BSV-Geschäftsführer Jürgen Sackermann. Über das Sportstättenprogramm sei er erst jetzt informiert worden.

Dem Verein gehe es um den Breitensport, fügte er hinzu. Die Sporthallen in Leeden und Ledde seien abends ab 17 Uhr komplett belegt. Man brauche einen Raum, um den Mehrbedarf unterbringen zu können.

Die Förderung des Landes abwarten und dann einen neuen Antrag an die Stadt stellen – das regte Norbert Uhlmann (CDU) an. Damit konnten sowohl die Kommunalpolitiker als auch der Verein leben.