Am Beginn ihrer Laufbahn standen das Studium in den Fächern Englisch und Pädagogik an der Westfälischen-Wilhelms-Universität Münster und ihr Referendariat am Ibbenbürener Johannes-Kepler-Gymnasium.

In vielfältiger Weise war sie seit 1980 in die Entwicklung des Graf-Adolf-Gymnasiums involviert, heißt es in einem Bericht der Schule. Seit Beginn der 1990er Jahre nahm sie neue Tendenzen gymnasialer Förderung mit der Konzeption von LoLa (Lernen ohne Last) in den Blick und schärfte damit den Fokus für zielgerichtetes Lernen lernen und individuelle Förderung.

Sie entwickelte während ihrer Tätigkeit als Mittelstufenkoordinatorin teamorientiert die GAG-Methodenhefte, die im Jahr 2006 den Preis der NRW-Elternschaft erhielten. Im gleichen Jahr wurde ihre Idee umgesetzt, das GAG zur Unesco-Schule weiterzuentwickeln. Viele Jahre betreute Kerstin Plikat-Schligmann auch die Unesco-Schüler-AG.

In ihren Fächern Englisch und Pädagogik vermittelte die Pädagogin zahllosen Schülerinnen und Schülern aller Jahrgangsstufen des GAG Freude an Wissenschaftlichkeit und reflektiertem Denken – und dies immer mit Verständnis und großer Herzlichkeit. Literaturkurse waren ihre heimliche Leidenschaft, heißt es im Bericht weiter.

Mit großer Kreativität führte sie Regie bei vielen Theaterinszenierungen in der Oberstufe. Als Ausbildungskoordinatorin betreute sie lange Zeit die Referendarinnen und Referendare am Graf-Adolf-Gymnasium.

Ihre eigene innere Haltung zu ihrem Traumberuf Lehrerin fasst sie zusammen in einem Zitat der US-Sängerin und Dichterin Anne diFranco und verknüpft dabei die Pädagogik mit dem Englischen: „You can talk a great philosophy, but if you can’t be kind to people every day, then it doesn’t mean that much to me“ (frei übersetzt: Du kannst großartig philosophieren, aber wenn du nicht jeden Tag freundlich zu Menschen sein kannst, bedeutet mir das nicht viel).