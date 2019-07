Der Garten erhält mit einem Vogelfutterhaus Lebendigkeit und ist besonders für die Kinder interessant, teilt die Einrichtung mit. Sie lernen verschiedene Vogelarten kennen und übernehmen Verantwortung für die Tiere, indem sie für Futter, frisches Wasser und ein sauberes Haus sorgen. Ein formschönes Luxus-Vogelfutterhaus stellt außerdem eine attraktive Dekoration dar, heißt es im Bericht des Kindergartens. Dort haben die Piepmätze ab sofort freie Kost und Logis.

Der Kindergarten hat außerdem Sommerfest gefeiert. Alles, was das Kinderherz begehrt, wurde geboten. Besonders begeistert waren die Mädchen und Jungen von einer großen Hüpfburg. Das Fest startete auf dem Vorhof des Senfkorn-Geländes. Dort führten die Kinder unter der Regie von Ute Ahrends aus der integrativen Kunst- und Musikschule das Musical vom Grüffelo vor. Am Ende ernteten alle großen Applaus für ihre Vorführung und forderten die Zuschauer zum gemeinsamen Grüffelo-Tanz auf.

Weiter ging es bei den Familien Duwendak und Behlke. Sie hatten ihren großen Garten mit Hilfe einiger Eltern in ein Kinderparadies verwandelt. Die Kleinen durften riesige Seifenblasen pusten, mit Kreide malen, auf dem Piratenhaus in See stechen, nach Herzenslust hüpfen und springen. Fleißige Eltern hatten ein Mittagsbüfett vorbereitet.

Der Freundeskreis des Kindergartens spendierte den Kindern außerdem ein großes Sonnensegel. Den entsprechenden Gutschein überreichte die Vorsitzende Jasmin Rolf.