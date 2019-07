Der Film spielt im Adels-Milieu. Für eine Szene, in der der Baron von Kummerveldt mit einer Kutsche vorfährt, hatte man Hans-Jörg Siepert angefordert. Drehort war „Haus Welbergen“ bei Ochtrup. Zum Einsatz kam „Laif“, eines seiner Postkutschen-Pferde, das geduldig die historische „Governess-Cart“ in allen gewünschten Aufnahmepositionen zog. Der Film „Haus Kummerveldt“ wird in kurzen Episoden zuerst im Internet zu sehen sein, bevor er dann in ausgewählte Kinos kommt.

Wer das historische Flair einer Kutschfahrt wie zu Kaisers Zeiten erleben möchte, kann dies mit der Tecklenburger Postkutsche machen. Los geht es an jedem Sonntag im Sommer um 11 und 12.15 Uhr ab dem kleinen Kutschen-Museum von „Haus Hülshoff“ in Tecklenburg.