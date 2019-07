Die IG hat inzwischen Strafanzeige bei der Polizei erstattet. Diese hat gegen die bislang noch unbekannten Personen ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Jetzt hofft die Polizei ( ✆ 0 54 81/93 370) auf Zeugen. Für Hinweise, die zur Ermittlung des oder der Täter führen, hat die Interessengemeinschaft eine Belohnung von 300 Euro ausgesetzt.

Vor rund 15 Jahren hat Eva Weid die Skulpturen geschaffen, die an verschiede-nen Stellen auf dem Leedener Dorfplatz aufgestellt wurden und an denen sich immer wieder viele Besucher erfreut haben. Seit Beginn der Ausstellung kümmert sie sich liebevoll um ihre „Familie“, bessert kleinere Schäden aus oder verpackt sie im Winter, damit sie nicht durch Frost Schaden nehmen.

Das liegende Mädchen ist schwer beschädigt worden, teilt die IG mit. Es sei fraglich, ob dies überhaupt noch zu reparieren sei. Der Junge mit dem Fußball wurde in Gänze von der Plattform getrennt und lag in der umlaufenden Hecke versteckt. Möglicherweise sollte er noch von den Tätern abtransportiert werden.

Gerhard Wellemeyer ist ebenso wie die Künstlerin Eva Weid sehr verärgert und tief enttäuscht über diesen Vandalismus. „Immer wieder wird von Leedenern und auswärtigen Besuchern die gelungene Anlage des Kneipp-Bewegungsparks und des Skulpturengartens am Dorfteich gelobt“, hebt Wellemeyer hervor. Jeden Tag werde die Anlage von zahlreichen Besuchern genutzt. Gerade vor gut einer Woche hatten rund 20 freiwillige Helfer Leedens lebendige Mitte fit für den Sommer gemacht.

In die Gesamtanlage ist in den vergangenen 15 Jahren viel Arbeit und Geld investiert worden, so Wellemeyer weiter. Geldspenden verschiedener Sponsoren und Mittel aus der Kasse der IG seien hier zur Freude der Leedener und ihrer Gäste eingesetzt worden. Er habe kein Verständnis dafür, wenn engagierte ehrenamtliche Arbeit „so mit Füßen getreten wird“.