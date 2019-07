Tecklenburg -

Aus der deutschen Weinszene ist Natalie Lumpp nicht mehr wegzudenken. Mit ihren profunden Kenntnissen animiert die Sommeliere zum Genuss guter Tropfen. Am Donnerstag, 29. August, will sie das auch in Tecklenburg und lädt gemeinsam mit der Verkehrs- und Wirtschaftsgemeinschaft (VWG) zu einer Weinprobe in das Kulturhaus ein. Los geht es um 19 Uhr.