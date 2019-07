Barbara Müller , Lehrerin an der Waldorf-Schule in Lienen und Mitglied im Kneipp-Verein, führte die Grundschulkinder in das „Kneippen“ ein. Treffpunkt war das Wassertretbecken in Brochterbeck. Nach einigem Zögern trauten sich die Jungen und Mädchen ins kalte Wasser und hatten ihren Spaß daran. Beim Fangenspielen und Gymnastik konnten sie anschließend wieder warm werden, heißt es in einem Bericht der Kirchengemeinde.

Am Dienstag erfuhren die älteren Kinder und deren Eltern etwas über das Wasserwerk. Sie besichtigten die Anlage mit den riesigen Becken. Bei der Führung wurde der Fachmann vom Wasserversorgungsverband mit Fragen gelöchert. Die Kinder beeindruckten dabei mit ihrem Wissen. Es war so spannend, dass die Zeit wie im Flug verging, endet der Bericht.