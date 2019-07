Kaufleute geben den Impuls

In der Legge wurden die Stoffe von den Händlern vor- und ausgelegt, weshalb die Einrichtung auch so heißt, wie sie heißt: Denn die Bezeichnung Legge ist eine Substantivbildung zum niederdeutschen Verb leggen ‚legen‘ (vergleiche binden und Binde oder suchen und Suche). Dadurch, dass alles in der Grafschaft Tecklenburg gefertigte Leinen die Tecklenburger Legge passieren musste, war sie auch zentraler Umschlagplatz für das regionale Textil, das von dort seinen Weg in die Absatzgebiete bis nach Übersee, etwa nach Südamerika, nahm.

Doch der Tecklenburger Landesherr wollte nicht nur den Handel mit der Leinwand befördern, sondern auch die Wirtschaft der Stadt: Durch die Legge kamen viele Menschen nach Tecklenburg, die sich hier bei den lokalen Händlern mit alltäglichen und besonderen Gütern eindeckten oder in den Gasthäusern einkehrten.

Allerdings ist bisher in der Tecklenburger Ortsgeschichtsschreibung nicht eindeutig geklärt, wann genau die örtliche Legge eingerichtet wurde. Friedrich Ernst Hunsche gibt in seiner 1976 erschienenen Stadtgeschichte Tecklenburgs „um 1660“ an. Diese Datierung geht vermutlich auf ein erhaltenes Legge-Siegel zurück, das neben dem Tecklenburger Wappen die Jahreszahl 1660 zeigt. Ein 1791 hergestelltes Exemplar wird im LWL-Museum für Kunst und Kultur in Münster verwahrt. Andere Forscher nennen als Einrichtungszeitpunkt die Jahre 1650 oder 1654. Doch welche Jahreszahl ist nun richtig?

Die Antwort vermag eine Akte im Niedersächsischen Landesarchiv in Osnabrück zu geben. Die Anfänge der Tecklenburger Legge gehen nach den dort zu findenden Informationen auf zwei niederländische Kaufleute zurück. Diese hatten zunächst den Händlern der Stadt Osnabrück angeboten, als „Faktoren“ (Großhändler) alle Leinwand zu übernehmen und abgabenfrei nach Amsterdam einzuführen. Allerdings lehnten die Osnabrücker diese Offerte ab.

Graf Mauritz von Bentheim-Tecklenburg hingegen schlug in das Angebot ein. Am 6. Oktober 1659 schloss er mit den Kaufleuten Hendrich ten Caten und Pieter Capoin in Amsterdam einen Vertrag auf 20 Jahre, in „syne Stadt Tecklenborch ofte in den dorpe Lengerike eene nieuwe Legge tot de Lynwandten to fonderen“. Während Pieter Capoin in Vergessenheit geriet, wird der „Holländer nahmens ten Katen“ noch um 1710 – also gut 50 Jahre später – als „Erfinder“ der Tecklenburger Leinenprüfstelle genannt.

Kurz nach der Eröffnung der Legge, die in einem 1577 errichteten Torhaus am Tecklenburger Marktplatz untergebracht wurde, erließ der Graf ein Ausfuhrverbot für das in seiner Grafschaft hergestellte Leinen. So musste jeglicher Handel über die Prüfstelle des Burgstädtchens erfolgen.

Die Anfänge der Tecklenburger Legge liegen also im Jahr 1659. Das ist in diesem Jahr 360 Jahre her. Bis die Tecklenburger Legge allerdings vollständig eingerichtet war, dürfte es noch eine geraume Zeit gedauert haben, weshalb der Leggestempel vermutlich die Jahreszahl 1660 zeigt.

Die Tecklenburger Legge war eine der ersten landesherrlichen Leinenprüfstellen, die im Zuge obrigkeitlich gelenkter Gewerbeförderung entstanden sind. Die älteren Einrichtungen in Münster, Osnabrück und Warendorf gingen vielmehr auf innerstädtische Initiativen zurück.